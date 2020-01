O lutador profissional de jiu-jitsu brasileiro aposentado Relson Gracie, de 66 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (dia 24) na via Dutra transportando grande quantidade drogas. A reportagem da Folha do Aço apurou que Relson foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na altura do município de Piraí, no Sul Fluminense.



O entorpecente estava na mala dele, que viajava num ônibus interestadual. Equipes do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF abordaram o ônibus, que fazia a linha São Paulo x Rio de Janeiro. Durante a fiscalização, os cães K9 Bud e K9 Stella, especialistas no faro de drogas, deram sinal de que havia algo de errado em duas bagagens.

Drogas foram encontradas por cães farejadores durante abordagem na Dutra

– Foto: Divulgação/PRF

Após identificarem o dono das malas, os policiais abriram e encontraram diversos frascos contendo skunk, uma maconha mais potente, e derivados da droga em vários formatos – creme, óleo e erva. Além disso, com Relson Grace, foi encontrado um bilhete de passagem aérea internacional Los Angeles x São Paulo, indicando a possibilidade do material ser de origem estrangeira.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Volta Redonda. O suspeito foi indiciado pelo crime de tráfico de entorpecentes. A pena prevista varia de cinco a 15 anos de reclusão.Relson é o segundo filho mais velho de Hélio Gracie, um dos criadores da técnica de jiu-jitsu.

Foto: Reprodução Internet