Com 100% de aproveitamento e líder do grupo B, o Volta Redonda fará a sua primeira partida fora de casa no Campeonato Carioca. Pela frente, o Esquadrão de Aço terá o Flamengo, neste sábado (dia 25), às 18h, no Maracanã.

O atacante João Carlos, autor de dois gols diante da Cabofriense, destaca que o desafio que será o confronto com o atual campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores. Entretanto, o camisa 9 tricolor ressalta que o Voltaço entrará em campo para jogar o seu futebol e brigar pela vitória.

“A equipe está entrosada, fechada e preparada para seguir fazendo grandes jogos e almejando coisas maiores na competição. Independentemente de quais jogadores entrarem em campo, sabemos que será uma partida muito complicada, porque vamos enfrentar uma equipe de muita qualidade e que é referência no futebol nacional. Por isso, é um jogo que não permite erros. Se conseguimos impor o nosso ritmo e não cometermos erros, controlando o jogo sem a bola, temos grandes chances de sairmos de campo com a vitória”, destacou o camisa nove.

O Volta Redonda lidera o grupo B com seis pontos ganhos, mesma pontuação de Fluminense e Madureira, respectivamente, que perdem nos critérios de desempate. Na sequência vem o Resende, com dois pontos, o Vasco, com um e o Macaé, também com um ponto, mas com saldo de gols menor.

