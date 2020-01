Policiais civis da delegacia de Paraty, na Costa Verde, prenderam em flagrante, neste sábado (dia 25), Fernando Evangelista, pelos crimes de incêndio, homicídio qualificado por emprego de fogo e tentativa de feminicídio. De acordo com a polícia, ele teria ateado fogo na casa, matando os três enteados e deixado a mulher, com quem convivia a menos de um mês, com ferimentos graves pelo corpo.

A polícia levantou que, enquanto a mulher estava no banheiro, ele colocou um colchão na porta do quarto e ateou fogo, que se alastrou rapidamente pela casa. A mãe das crianças, Dara Cristina de Almeida Santos, 25 anos, não sofreu queimaduras, mas inalou muita fumaça e está internada em estado grave no Hospital Praia Brava, em Angra dos Reis.

As três crianças, Marya Alice, de 4 anos, Cauã de Almeida, de 5, e Marya Clara, de 7, foram enterradas juntas, no final da manhã de hoje, na mesma cova. A mãe ainda não sabe da morte dos filhos.

Segundo os policiais, Evangelista teria usado como álibi que um dos filhos da companheira seria o autor do fogo nos colchões do quarto. Tal informação foi confrontada pelos depoimentos de testemunhas, principalmente da avó das crianças e da babá.

Além disso, o exame pericial na casa descartou a possibilidade de o incêndio ter ocorrido por acidente. A motivação dos crimes seria o ciúme da companheira. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A informação foi publicada pela Agência Brasil.

Enterro

Parentes e amigos da família acompanharam o velório das três crianças que morrerem durante o incêndio. A cerimônia aconteceu na manhã deste sábado (dia 25) no Necrotério Municipal de Paraty. O pai das crianças, ex-marido de Dara de Souza, compareceu.