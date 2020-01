Com o retorno do ano letivo marcado para a próxima terça-feira (dia 4), a prefeitura de Volta Redonda começa a distribuição dos kits e uniformes escolares para o ano de 2020, ainda na primeira semana de aulas. Os 39 mil alunos da rede municipal, poderão pegar os materiais nas escolas em que estudam. Segundo a prefeitura, serão entregues mais de 40 mil kits e uniformes, em um investimento de compra avaliado em R$6 milhões.

Serão três composições de uniformes para creches e especializadas: uma calça de helanca, uma jaqueta de helanca, duas bermudas ou shorts saia e duas camisas meia malha manga curta e uma manga longa. Para o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano serão distribuídos: uma camisa regata, meia malha de Educação Física, três camisas meia malha manga curta, uma manga longa e um bermuda unissex colegial. Já os alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão distribuídos: quatro camisas meia malha manga curta e uma camisa regata meia malha.

Segundo a Secretária de Educação, Rita Andrade, já na primeira semana de aulas, os alunos contarão com o material necessário para todo o ano. “Para que não houvesse nenhum imprevisto antecipamos os processos e agora as unidades escolares já estão com os kits escolares e uniformes para serem distribuídos para nosso alunos na primeira semana de aula. Além disso, foi feito um levantamento de aluno por aluno para determinar o tamanho correto dos itens que serão entregues nas escolas. A SME estabeleceu uma conversa com os diretores das unidades escolares que, prontamente, atenderam a nossa demanda, a fim de evitar problemas em relação aos tamanhos dos uniformes”, declarou.

Para a Educação Infantil serão distribuídos nos kits escolares: uma agenda, uma pasta plástica, dois apontadores, duas borrachas, dois cadernos de desenho, uma canetinha, duas colas brancas, três colas coloridas, um giz de cera, dois lápis de cor, 4 lápis, duas massas de modelar, um pincel nº8, uma tesoura sem ponta, um guache e uma mochila. Os alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano vão receber: quatro lápis grafite, uma régua, dois apontadores, duas borrachas, dois cadernos universitários, quatro canetas esferográficas, uma calculadora, uma cola branca, três colas coloridas, um lápis de cor, um material dourado e uma tesoura sem ponta.

Já o alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º vão receber: quatro lápis grafite, uma régua, dois apontadores, duas borrachas, dois cadernos universitários, quatro canetas esferográficas, uma calculadora, uma cola branca, um esquadro 45, um esquadro 60, um lápis de cor e um transferidor.