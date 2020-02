O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) abre inscrições para concurso com 40 vagas e salários que podem chegar a R$ 16 mil. O prazo de inscrição será aberto às 10h de sexta-feira (dia 7), no site do Cebraspe. Os interessados poderão se cadastrar até as 18h do dia 26 do mesmo mês (horário oficial de Brasília/DF), preenchendo a ficha e fornecendo os dados pessoais exigidos pela banca.

A taxa para confirmação da inscrição é de R$ 124, podendo ser feita via boleto bancário gerado no ato da inscrição. O pagamento poderá ser feito até 19 de março. Membros de família de baixa renda que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão pedir isenção da taxa.

O requerimento deve ser feito dentro do período de inscrições, via upload dos documentos comprobatórios, por meio de link específico que estará disponível na página do Cebraspe. A relação provisória dos candidatos com a inscrição deferida será divulgada no dia 25 de março.

A remuneração inicial bruta prevista para a carreira de analista de controle externo é de R$ 13.708,81, conforme previsto no edital. O valor é composto por R$ 7.410,17, referente ao vencimento-base e mais R$ 6.298,64 de gratificação de controle externo.

Porém, o Tribunal ainda concede outros benefícios aos servidores, que podem elevar ainda mais os ganhos. São eles:

auxílio-alimentação de R$1.064,80

auxílio-saúde de R$726

auxílio-transporte de R$314,60

auxílio-educação de R$1.174

Esse último, corresponde ao valor concedido a cada dependente e cujo limite é de até três pessoas. Com esses acréscimos, os ganhos podem chegar a R$16.998,21 no início da carreira.

Ainda que não possua dependentes e, portanto, não faça jus ao auxílio-educação, a remuneração mensal pode alcançar R$15.814,21. Vale lembrar que esses ganhos também aumentam com as progressões na carreira.

Para concorrer, o candidato deve possuir nível superior completo na respectiva especialidade, com exceção da especialidade Controle Externo, para a qual podem concorrer graduados em qualquer curso; além de comprovar dois anos de prática profissional.

Essa experiência profissional, contudo, não precisa ser na mesma área de formação do candidato, nem é restrita a qualquer nível de escolaridade. Basta comprovar que já trabalhou na iniciativa privada ou no setor público.