As equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão nas ruas atuando na limpeza e no atendimento das ocorrências da forte chuva desta segunda-feira (dia 3), que teve um acumulado de 102 mm em 24 horas. De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, até a manhã desta terça-feira (dia 04), foram registradas 22 ocorrências e feitas cinco interdições totais e duas parciais. Todas as famílias estão abrigadas em casas de parentes.

O coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende, ressaltou a importância do cadastro no sistema de alerta para as famílias de áreas de risco. “A população deve ficar atenta aos alertas e em caso de confirmação de chuva para a cidade, procurem sair das residências em risco e se abrigar em locais seguros até que a chuva pare”, disse Leandro. Em caso de ocorrências as pessoas devem fazer contato através do número 199.

O prefeito Samuca Silva lembrou o trabalho de prevenção que vem sendo feito em conjunto no município. “Nós estamos nos preparando para o período de alerta desde o ano passado. Com a operação Guarda-Chuva percorremos vários locais, fiscalizando e intervindo para tentar evitar maiores danos. Estamos todos em alerta e as equipes estão realizando um ótimo trabalho”, contou.