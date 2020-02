União! Esta é a palavra que o atacante João Carlos escolheu para definir o ponto forte do Volta Redonda na grande campanha que a equipe vem fazendo neste Campeonato Carioca. Faltando uma rodada para o final da fase de grupo da Taça Guanabara, o Esquadrão de Aço lidera o grupo B e a classificação geral, com 12 pontos ganhos.

“O nosso elenco está muito fechado. Fizemos uma proposta para chegarmos a semifinal, olhar para cima na tabela, pensar grande, não ficar brigando por rebaixamento e estamos levando isso para dentro de campo. Conseguimos assimilar muito bem o estilo de jogo que o Luizinho propôs, o grupo todo está jogando muito bem e, com isso, o individual acaba aparecendo” – destacou.

Na última rodada , o Voltaço irá enfrentar o Boavista, sábado (dia 8), às 18h, no Elcyr Resende. Uma vitória simples garante a classificação da equipe para a próxima fase, independentemente dos resultados dos outros jogos.

“Estamos muito próximos de conseguir a classificação para a semifinal e, por isso, precisamos manter o foco lá em cima. Sabemos que teremos um jogo muito difícil pela frente, até porque é o confronto das duas melhores campanhas deste Estadual. O nosso pensamento está em fazer mais um grande jogo, manter o nosso nível de atuação e buscar a classificação” – ressaltou.

Com cinco gols marcados, João Carlos está dividindo a artilharia do Campeonato Carioca com Matheus Babi, do Macaé. Em 2019, o atacante foi o vice-artilheiro, com 11 gols, um a menos que o Gabriel Barbosa, do Flamengo.

“Claro que sempre penso em marcar gols e brigar para ser o artilheiro da competição, porém, o mais importante é ajudar os meus companheiros dentro de campo para sairmos com a vitória. As oportunidades estão aparecendo e é preciso estar focado e preparado para aproveitar. Como nos pênaltis que aconteceram nas últimas partidas. Ali é uma bola e tenho que estar tranquilo para bater e fazer o gol” – afirmou. (Foto: André Moreira)