A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretária de Administração Municipal, publicou nesta quarta-feira (dia 5), a convocação dos 49 aprovados no concurso público da Guarda Municipal de 2018. Eles deverão se apresentar no auditório do Saae no próximo dia 11, às 9h, para tratarem de questões referentes à admissão.

De acordo com a convocação, o não comparecimento acarretará na desistência do aprovado, conforme previsto no edital. O Saae fica na Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado.

Para conferir a lista de convocados, clique aqui