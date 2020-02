Na Rua Michel Wardine, no Centro, um homem de 27 anos foi preso na madrugada de sábado (dia 15). Ele foi acusado de agredir a companheira, uma jovem de 23 anos. Ela foi socorrida pelo Samu com ferimentos na cabeça, sendo atendida na Santa Casa de Misericórdia. Segundo a Polícia Militar, o homem preso tem antecedentes criminais.

Já na noite de sábado, uma mulher de 41 anos foi presa por esfaquear o namorado, de 28 anos. O caso aconteceu na residência do casal, na Rua Projetada, no bairro São Domingos. Quando a PM chegou ao local, a vítima estava sendo socorrida por uma equipe dos bombeiros, com um ferimento no peito.

Ele foi levado para a Santa Casa de Barra Mansa, onde se encontra em estado estável. A mulher foi levada para a delegacia de Barra Mansa.