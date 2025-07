Coco Bambu será inaugurado em agosto no Park Sul

O Coco Bambu está inaugurando o sétimo restaurante no estado do Rio de Janeiro. O primeiro em Volta Redonda “a Cidade do Aço”, no dia 04 de agosto, no Shopping Park Sul. A inauguração marca a expansão da rede no Brasil, que chega a 94 unidades.

A primeira unidade foi fundada em Fortaleza (CE) por Afrânio e Daniela Barreira, no ano de 1990, com o Dom Pastel, uma pequena pastelaria de esquina na capital cearense.

Com investimento aproximado de R$ 7,5 milhões e área total de 800 m², a nova loja terá capacidade para mais de 240 pessoas, uma área kids que promete ser a melhor em restaurante de toda a região, salão de eventos com capacidade para 100 pessoas, happy hour com música ao vivo todos os dias e, espaço pet friendly e venda de produtos personalizados com a marca Coco Bambu: Vinhos, Espumantes, Cerveja, Cachaça, Pimentas e muito mais;

Com previsão de fechar o ano de 2025 com 100 restaurantes, a rede Coco Bambu não para de crescer e gerar emprego por onde passa, impactando economicamente e socialmente todas as regiões do Brasil. Para a unidade no Park Sul, foram gerados 150 empregos diretos e indiretos.



Yan Sucupira, sócio operador do restaurante, fala com entusiasmo sobre esta nova unidade:

“Estamos muito empolgados em trazer o Coco Bambu para o sul fluminense. Afinal, o melhor do Brasil é a nossa especialidade. O Brasil da boa comida, do bom humor e da excelência na hospitalidade; o Brasil do clássico Camarão Internacional, do irresistível Camarão Coco Brasil e da saborosa Rede de Pescador, das opções de carnes, aves e frutos do mar para todos os gostos, além das entradinhas deliciosas e sobremesas diferenciadas, em cardápio assinado pela Chef Executiva Daniela Barreira.

O Brasil do atendimento especializado e do máximo capricho em cada detalhe: da recepção com sorriso no rosto ao atencioso serviço de alto padrão. O Brasil dos mais de 10 mil colaboradores remando todos em busca do mesmo objetivo – sempre na direção do crescimento.

O Brasil da mesa repleta de amigos e familiares, que celebram juntos cada vitória como se fosse a sua mais importante conquista. O Brasil que, todos os dias, faz de cada pequeno momento a sua hora mais feliz.

E a melhor parte é a gente poder saborear tudo isso em um só lugar”, complementa Yan.