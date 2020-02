O Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias de Saúde estadual e municipal de São Paulo, investiga o possível primeiro caso de Coronavírus no Brasil. Exames preliminares testaram positivo. Trata-se de um homem de 61 anos, residente na capital paulista.

O homem, que no período de 9 a 21 de fevereiro esteve a trabalho na região da Lombardia, no norte da Itália, deu entrada no início da tarde desta terça-feira (dia 25) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele apresentou sinais e sintomas (febre, tosse seca, dor de garganta e coriza) compatíveis com a suspeita de doença pelo Coronavírus 2019 (Covid-19).

“O paciente está bem, com sinais brandos e recebeu as orientações de precaução padrão”, esclareceu o MS em comunicado oficial.

No atendimento, segundo a nota, medidas preventivas foram adotadas e amostradas coletadas para exames. Foram realizados também testes para vírus respiratórios comuns. Os resultados preliminares foram encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional, para contraprova. O laudo final está previsto para ser divulgado nesta quarta-feira (dia 26).

“O paciente encontra-se em bom estado clínico e sem necessidade de internação, permanecendo em isolamento respiratório que será mantido durante os próximos 14 dias. A equipe médica segue monitorando-o ativamente, assim como as pessoas que tiveram contato próximo com ele”, diz nota do Hospital Albert Einstein.