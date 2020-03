A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que mais um caso do Novo Coronavírus (Covid-19) foi confirmado. Esse é o terceiro caso no estado, sendo o segundo da capital. A SES ressalta que, até o momento, todos os três casos são de pessoas infectadas fora do país. Até este domingo (dia 08), além dos três casos confirmados de infecção pelo Covid-19, há outros 111 suspeitos no estado do Rio.

Este novo, caso trata-se de uma mulher de 42 anos, moradora da capital do estado. Ela viajou para à Itália junto com o paciente número dois do Rio de Janeiro. Eles retornaram da Europa na última quarta feira (dia 4), e já na quinta-feira, ela apresentou os primeiros sintomas da doença e procurou uma unidade de saúde particular. Os exames foram feitos e testaram positivo para o Coronavírus.

“Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto”, explica Edmar Santos, secretário de Estado de Saúde.

O secretário ainda esclareceu que técnicos da SES analisam o comportamento do vírus no Hemisfério Sul, como grau de transmissibilidade e letalidade.