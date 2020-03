Uma denúncia levou a Polícia Militar à prisão, na tarde desta quarta-feira (dia 25), de dois homens que estavam armados num carro roubado. A dupla planejava um homicídio no bairro Jardim Cidade do Aço. O veículo, um Hyundai IX-35, foi localizado na Avenida Retiro, próximo ao Colégio Tocantins, no Retiro.

Nele estavam dois homens, um de 31 anos e outro que não teve a idade informada. No carro, os policiais encontraram duas pistolas: uma calibre 45 e outra 9 mm, com numeração raspada. Encontraram ainda 28 munições de 9 mm, 22 de calibre 45 e uma touca ninja. Os PMs apreenderam ainda os celulares e R$ 300 que estavam com os dois suspeitos.

De acordo com a ocorrência policial, os dois presos admitiram que iriam praticar um homicídio, mas não informaram o local e a identidade da vítima.

Na delegacia, foi confirmado que o Hyundai em que eles estavam foi roubado em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Os suspeitos foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo, receptação e supressão de identificação de arma de fogo.

Foto: Polícia Militar