Morreu nesta quarta-feira (dia 25) o ex-vice-prefeito de Volta Redonda Luiz Alberto Leite, 76 anos, vítima de câncer. Ele estava internado em um hospital de Maceió, capital de Alagoas, onde vivia sob os cuidados de uma irmã.

Formado em economia e com especialização na Universidade de Harvard, Luiz Alberto Leite foi vice-prefeito na administração de Marino Clinger, entre 1986 e 1989. No ano seguinte, assumiu a secretaria de Fazenda no governo do prefeito Wanildo de Carvalho (1989-1992), um dos períodos mais conturbados da história política de Volta Redonda.

O corpo de Luiz Alberto Leite será sepultado em Maceió. O horário e local ainda não foram divulgados por familiares. Ele deixa uma filha, Rafaela, de 42 anos, que reside no Rio de Janeiro.

Foto: Diário do Vale/Arquivo