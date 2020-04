Policias militares apreenderam drogas e munições na tarde desta quarta-feira (dia 1) no residencial Minha Casa Minha Vida, em Três Poços.

Os agentes foram averiguar informações apuradas pelo Serviço Reservado sobre um morador com material do tráfico em sua casa. Quando chegaram ao endereço, tiveram autorização do suspeito para uma revista no apartamento.

Nas buscas, os policiais encontraram três balanças digitais, seis munições calibre 38 e material para embalar drogas. Na área externa do condomínio, eles acharam 91 trouxinhas de maconha, 52 pedras de crack e um saco com quase 100 gramas de pasta base de cocaína. O suspeito foi apresentado na delegacia de Volta Redonda.