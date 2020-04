Um homem de 54 anos foi detido após uma confusão em família nesta terça-feira (dia 7) na Rua Padre Norberto Prittwity, no bairro Santa Maria 2. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram ao local averiguar chamado relatando uma briga em família.

Quando chegaram, um casal estava na frente da residência gritando com as filhas, que estavam dentro do imóvel. Uma delas, de 29 anos, disse que o pai tentou atropelá-la e a estava ameaçando com uma faca.

Durante a discussão o homem queria que os policiais entrassem no imóvel e retirasse as filhas. Dizia que não queria mais a presença delas na residência. Quando os agentes informaram que não poderiam fazer isso, ele teria tentado agredir a equipe, além de proferir xingamentos.

O morador foi contido e levado para a delegacia, onde foi constatado que tem mais de 30 passagens por agressão física. Ele foi indiciado por calúnia contra funcionário público, desacato, tentativa de lesão corporal e ameaça.