Agentes do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas prenderam na tarde de sábado (dia 11), em Volta Redonda, dois suspeitos de integrarem um grupo que efetuou disparos na direção de uma viatura, no bairro Jardim Belmonte.

Pelo menos cinco homens correram para uma mata entre o Jardim Belmonte e o Padre Josimo, por onde três conseguiram escapar. Com um dos presos, um homem de 21 anos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm com 16 munições. No entanto, o que surpreendeu os policiais foi a vestimenta doo outro preso, um jovem de 22 anos. Ele estava com uma roupa camuflada, conhecida como “Ghillie”, geralmente usada por franco-atiradores para se esconder em matas, surpreendendo seus alvos com a camuflagem.

Segundo os policiais, na tentativa de fuga o jovem se livrou de uma arma, que eles não conseguiram encontrar. Os dois foram levados para a delegacia de Volta Redonda, onde foram indiciados por tentativa de homicídio, pelos tiros contra os policiais; porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico de drogas. Foto: Evandro Freitas