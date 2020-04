Um caminhoneiro de 25 anos morreu em um acidente no início da manhã desta quarta-feira (dia 15) na Via Dutra, em Piraí. O caminhão que ele conduzia ficou desgovernado, saiu da pista e tombou num barranco no quilômetro 235 da pista sentido São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão transportava melancias. A placa do veículo é de Campos dos Goytacazes, cidade localizada no Norte do estado. O filho do motorista, de 9 anos, ficou ferido, mas não foi informado onde ele foi socorrido e nem seu estado de saúde.