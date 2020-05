A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) enviou, para a prefeitura do município, nesta quinta-feira (dia 13), uma nova proposta de horário especial para o comércio varejista. No ofício, a entidade destaca que todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus, estão sendo aplicadas pelos comerciantes.

A proposta enviada à prefeitura sugere: funcionamento do comércio varejista, no horário das 11h às 19h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 8h às 14h; Atendimento preferencial para idosos; Uso obrigatório de máscaras por clientes e funcionários; Disponibilização de álcool a 70% ou água e sabão para higienização das mãos e controle do fluxo de clientes, a fim de manter o distanciamento de 2,5 metros.

“No sábado não tem atendimento bancário e isso já reduz o número de pessoas nas ruas, portanto, o horário não precisa ir até tarde. Já durante a semana, o ideal é que seja mais cedo, por conta até do transporte coletivo, evitando que os trabalhadores fiquem até tarde nos pontos de ônibus e expostos também a ações de criminosos”, afirmou Gilson de Castro, presidente da CDL-VR.