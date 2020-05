A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (dia 28), três jovens suspeitos de roubo em Volta Redonda e na região leste de Barra Mansa. A prisão ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, na Voldac, em Volta Redonda, depois de uma perseguição ao carro em que os três jovens de 19, 20 e 22 anos, estavam.

Os PMs já tinham informações sobre a utilização de um Corsa azul em assaltos, quando o carro passou pela avenida e chamou a atenção de um sargento de folga. Ele acionou a corporação e viaturas se mobilizaram, até que o Corsa placa LBF-1112 foi localizado.

O jovem que dirigia o veículo não atendeu ordem de parada e iniciou a tentativa de fuga, dando início à perseguição. O motorista perdeu o controle da direção, o carro subiu numa calçada e por pouco não atingiu as portas de uma casa lotérica.

Por pouco o veículo não causou uma grande destruição na fachada da casa lotérica. Foto: Polícia Militar

Dentro do carro, que não consta como roubado ou furtado, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada, uma munição do mesmo calibre, uma maleta com uma parafusadeira e um celular que, segundo foi constatado, é roubado.

Os presos foram levados para a delegacia, onde foram indiciados por porte ilegal de arma. O delegado Wellington Vieira fez um apelo a vítimas de assaltos que procurem a delegacia para tentar reconhecer se os três presos foram os autores.