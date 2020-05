A secretaria de Saúde de Volta Redonda confirmou, na tarde desta sexta-feira (dia 29), o 32º óbito por Covid-19 no município. A Pasta não deu maiores detalhes a respeito do paciente.

Segundo o boletim epidemiológico, os pacientes infectados já são 888 e os suspeitos, 2665. A Cidade do aço soma 814 pessoas curadas.

Volta Redonda segue dentro dos índices do acordo de flexibilização comercial. Nas últimas 24 horas, foi registrada uma variação de 4,9% nos casos suspeitos, valor inferior aos 5% estabelecidos junto ao MPRJ.

As UTIs municipais, no momento, contam com uma ocupação 21%, número menor que os 50% da determinação judicial. Já o Hospital de Campanha, opera com 11% de sua capacidade, portanto, abaixo dos 60% acordados com o MPRJ.