Já está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o resultado da votação do Tribunal de Justiça do Rio para a lista tríplice dos advogados que disputam uma vaga de membro titular/jurista no TRE/RJ. Em votação virtual, o colégio de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio escolheu o ex-diretor da Escola da Advocacia da OAB-RJ, Vitor Marcelo Rodrigues, ex-professor do UNIFOA, para a lista.

A classificação final da lista tríplice ficou assim: em primeiro, Vitor Marcelo Rodrigues, com 131 votos; em segundo, Gustavo Sampaio, com 102 votos; e em terceiro, Rafael Matos, com 87 votos.

O relator do processo de escolha no TSE é o ministro Alexandre de Moraes. Em alguns dias ele enviará a lista para a Presidência. Com informações do Jornal Extra