A secretaria de Saúde de Barra Mansa contabilizou, na noite desta sexta-feira (dia 5), mais três mortes por Covid-19, elevando o total no município a 20. A Pasta não deu maiores detalhes a respeito dos pacientes. Um óbito suspeitos ainda estão sob investigação.

Os outros índices do coronavírus também aumentaram na cidade. Até o momento, são 230 pacientes infectados, com oito hospitalizados, e 20 suspeitos, com 10 internações. Dois óbitos de pacientes com sintomas de coronavírus estão sendo investigados

584 casos suspeitos atestaram negativo para a doença após exames e foram descartados. 150 pessoas podem ser consideradas curadas.