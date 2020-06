O Degase de Volta Redonda, localizado no bairro Roma, registrou neste fim de semana a segunda fuga de internos em três dias. Na tarde de sábado (dia 27), menores que cumprem medidas socioeducativas determinadas pela Justiça, promoveram uma rebelião. Eles estavam nas alas A e B da unidade. Colchões foram queimados e, durante a confusão, cinco menores conseguiram escapar.

Os bombeiros foram chamados para controlar o fogo e a Polícia Militar foi acionada para fazer buscas aos fugitivos. Não se sabe até agora o que motivou o motim. Até o momento, nenhum deles foi encontrado.

Na última quinta-feira (dia 25), 12 internos do Degase escaparam depois de atacarem com cadeiras os agentes de segurança, entre eles um diretor técnico. Eles foram recapturados na barreira sanitária montada pela prefeitura na Ponte Alta, perto do limite com Barra Mansa, na Via Sérgio Braga. Os três estavam num Gol, sem os documentos pessoais e também do veículo.