A secretaria de Saúde de Volta Redonda registrou, na tarde desta sexta-feira (dia 10), mais quatro óbitos em decorrência do novo coronavírus, elevando o total a 94. Segundo o boletim da Pasta, trata-se de quatro homens, dois de 66 anos, um de 52, e outro de 71.

Os casos confirmados chegaram a 2286, com 1632 curados. Os notificados estão em 8955, o que representa um crescimento de 2,94% neste indicativo nas últimas 24 horas. 3300 exames foram descartados, pois atestaram negativo para a Covid-19

Pelo segundo dia seguido, Volta Redonda voltou a ficar dentro das metas do acordo de flexibilização comercial, no que diz respeito a ocupação hospitalar. De acordo com o boletim, 40% das UTIs e 10% do Hospital de Campanha estão ocupados.