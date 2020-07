Foi só o informação de que Márcia Cury não é mais a pré-candidata à prefeita de Volta Redonda que os pedidos de conversas e reuniões começaram chegar ao deputado federal Delegado Antonio Furtado. Segundo o parlamentar, a intenção do partido é manter o projeto de trabalho para garantir uma Volta Redonda melhor, com mais qualidade de vida e que resgate o orgulho e a alegria da população.

“A sexta-feira tem sido bastante agitada, com muitas conversas, encontros e reuniões. Acredito que vai seguir assim o fim de semana todo. Tenho um compromisso com Volta Redonda e vou trabalhar por esse projeto. Estamos avaliando as necessidades da cidade. A certeza que temos é de ser inegociável o bem estar e a qualidade de vida dos volta-redondenses. Ainda não sabemos se vamos ter um novo pré-candidato do PSL ou se apoiaremos um candidato de outro partido” explicou o parlamentar.

Sobre quem seriam as pessoas que solicitaram conversas e estão participando das reuniões, tanto o deputado Delegado Antonio Furtado, quanto as demais lideranças do PSL, preferiram manter o sigilo e não divulgar os nomes ou partidos.

“Ainda é cedo para dar nomes ou falar as pessoas que participaram das conversas. Infelizmente, na política, basta alguém ser cogitado a algum cargo para aparecerem especulações e informações das mais variadas, muitas delas falsas. Não queremos causar quaisquer constrangimentos aos possíveis pré-candidatos. Assim que tivermos um nome definido, informaremos”, afirmou.