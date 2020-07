Após uma grande campanha no Campeonato Carioca 2020, terminando na 3ª colocação na classificação geral, campeão da Taça Independência, conquistando a vaga na Copa do Brasil 2021 e chegando nas duas semifinais de turno, o Volta Redonda começa a se preparar para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O Esquadrão de Aço se reapresentou nesta segunda-feira (dia 13), de olho na estreia do Brasileirão, marcada para o dia 9 de agosto diante do Boa Esporte-MG, fora de casa.

Neste primeiro dia de atividade, os atletas que disputaram o Estadual estiveram na sede do clube e passaram por exames médicos.

Os atletas passaram por exames para detectar o nível de CK no sangue, que ajuda a diagnosticar o cansaço muscular excessivo ou lesões.

“Estamos orgulhosos do Campeonato Carioca que fizemos. Alcançamos números expressivos e mostramos que temos um elenco muito forte. Sabemos que, com uma grande campanha, também vêm os assédios sobre os nossos jogadores, porém, estamos trabalhando para manter o grupo para que possamos brigar pelo acesso à Série B, que é o nosso principal objetivo no ano”, destacou o presidente Flávio Horta, que ainda comentou sobre possíveis contratações.

“Nossa prioridade é manter os principais jogadores do grupo que disputou o Estadual. Claro que também sabemos que será preciso buscar reforços pontuais para algumas posições que analisamos junto a comissão técnica. Estamos com conversas bem adiantadas com alguns nomes e, em breve, esperamos anunciar estes reforços que chegarão para qualificar ainda mais o nosso elenco”, completou Flávio.