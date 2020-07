A crise econômica impulsionada pela pandemia do novo coronavírus segue provocando reflexos no setor de indústria. Na última terça-feira (dia 14), o presidente da Nissan do Brasil, Marco Silva, não descartou a possibilidade de “novos ajustes” no quadro de pessoal da companhia no curto prazo. Em junho, a empresa demitiu 398 empregados da fábrica de Resende.

“Alguns ajustes podem acontecer, mas nada tão drástico. Já fizemos o que precisávamos. Agora tudo vai depender da perspectiva que teremos para a indústria automobilística, de vendas e exportação. Mas o momento mais drástico já passou”, disse Silva.

Questionado a respeito da atuação do governo federal para apoiar o setor durante a pandemia, o presidente da Nissan afirmou que falta ao país um plano de longo prazo de fomento à indústria automobilística. “Queremos abrir o mercado brasileiro de automóveis. Mas, para isso, temos que ser competitivos. A estratégia do país tem que ser contínua. A falta de coordenação de um governo para outro atrapalha muito a indústria”, afirmou.

Segundo o executivo, o setor contraiu dívidas, para ganhar fôlego no curto prazo, e terá que pensar, com o governo, como sair da crise. “A retomada da economia brasileira não vai acontecer por decreto. Precisamos trabalhar juntos em uma mesma direção”, completou.