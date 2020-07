Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite desta quarta-feira (dia 22), 20 mil maços de cigarro, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Três Rios.

Segundo a PRF, os policiais foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem no local, constataram que um dos veículos estava transportando os maços de cigarro.

O motorista do veículo não estava com a nota fiscal do produto, apresentando apenas o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica (Danfe). Em contato com a Receita estadual, os agentes descobriram que o documento apresentado era irregular. O fato está sendo apurado pela Secretaria de Fazenda do Estado. Foto: PRF.