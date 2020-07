A Prefeitura de Volta Redonda, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), realizou melhorias em alguns bairros do município nesta semana. No Jardim Belvedere, foi feita a troca de um trecho de rede de esgoto em um terreno localizado entre as ruas Cristóvão Moreira e Romeu da Costa Vieira. A substituição de parte da rede coletora foi feita após a identificação de vazamento no local.

“Os moradores reclamaram de cheiro forte de esgoto. Conseguimos identificar o vazamento, efetuar o reparo na rede que estava danificada e a coleta de esgoto já está funcionando normalmente”, afirmou o diretor-presidente do Saae-VR, José Geraldo dos Santos, o Zeca.

Ainda segundo Zeca, as equipes que atuaram no local precisaram realizar a capina e limpeza do terreno para acessar a tubulação e, em seguida, fazer o reparo.

Além da intervenção no Jardim Belvedere, as equipes do Saae-VR realizaram recomposição asfáltica em vários pontos da cidade. Os trabalhos aconteceram nas ruas Marcílio Dias e Paulo Monteiro Mendes, no Monte Castelo; na Estrada Getulândia, no Roma; e Rua 13, no bairro Açude.