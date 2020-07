Visando à reabilitação psicossocial, a prefeitura de Volta Redonda disponibilizou acesso à moradia a todas as pessoas em situação de rua com transtornos mentais da cidade, que passaram a ser assistidos pelo setor de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, nas quatro Residências Terapêuticas (RTs) da cidade.

As Residências Terapêuticas (RTs), que têm como objetivo promover a reinserção de seus moradores na sociedade, garantem assistência integral também a pessoas com transtornos mentais, egressos de instituições de internação de longa permanência. As quatro casas abrigam atualmente 28 pessoas.

Essas residências, que tem o aluguel pago pela prefeitura e funcionam como uma moradia, os moradores têm atribuições diárias, como limpar, lavar roupa, cozinhar, entre outras atividades domésticas, de acordo com o grau de autonomia de cada um deles. Para acompanhar esses moradores, a residência conta com cuidadores, que é essencial para o seu funcionamento, além de enfermeira, nutricionista, auxiliar administrativo e motorista.

A secretária municipal de saúde, Flávia Lipke, destaca que as RTs são casas bem estruturadas onde os moradores são tratados com muito carinho. “Volta Redonda conta com uma rede completa de assistência aos pacientes da Saúde Mental. Nosso trabalho visa ofertar o tratamento em liberdade, rompendo com o antigo modelo, o de internação. Devolver a liberdade, o convívio em sociedade e a aproximação com a família, quando possível, é parte importante no trabalho realizado. Para isso, esses pacientes contam com equipe multidisciplinar especializada”, concluiu.

Saúde Mental –

Além das Residências Terapêuticas, Volta Redonda conta com três CAPS Adultos (CAPS Vila Esperança, CAPS Usina de Sonhos e CAPS Sérgio Sibilio Fritsch, no Jardim Belvedere), um CAPS para crianças e adolescentes (CAPSi Viva Vida, na Vila Mury), um CAPS para usuários de álcool e outras drogas (CAPS AD).

O Programa de Saúde Mental ainda dispõe do Espaço de Cuidado, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. O Espaço de Cuidado é um ambulatório de Saúde Mental adulto, que atende usuários em sofrimento – com depressão, tendência suicida, etc.

Além disso, o município dispõe, também, de leitos de internação psiquiátrica e de desintoxicação no CAIS Aterrado para o atendimento aos pacientes em crise. São internações de curta permanência.