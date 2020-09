O atacante Saulo Mineiro está de saída do Volta Redonda. O provável destino do artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C deve ser o Ceará. Faltam apenas detalhes para a contratação ser acertada. O jogador, inclusive, não participou das atividades do clube da Cidade do Aço nesta quarta-feira (dia 16).

O contrato de Saulo tem uma multa rescisória, mas caso a negociação tenha sucesso, ele não seria contratado via pagamento da multa, e sim por meio de um acordo feito entre os dois clubes. A informação foi publicada pelo site O Povo, de Fortaleza.

Saulo Mineiro tem 23 anos e já marcou dez gols em 19 jogos nesta temporada com a camisa do Voltaço. Na Série C, balançou as redes cinco vezes e é o maior goleador da competição. O atacante teria recebido sondagens de times como Vasco, Fluminense, Coritiba e Ceará.

Além do Volta Redonda, Saulo já jogou em equipes como CRAC-GO, Tupi-MG e Uberlândia-MG. No Voltaço, vive a melhor fase da carreira em número de gols. Ele joga nas posições de centroavante e ponta direita.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF