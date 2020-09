A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta sexta-feira (dia 18), a negociação do atacante Saulo Mineiro com o Ceará-CE. Na transferência, o clube cearense pagou R$ 300 mil por 35% dos direitos econômicos do jogador, com a opção de comprar mais 35% no ano que vem. Com isso, o Esquadrão de Aço irá permanecer com 45% dos direitos do atleta. Os outros 20% pertencem ao atacante. A informação havia sido antecipada pela Folha do Aço ainda na tarde de quinta-feira (dia 17).

“Desejamos toda sorte do mundo ao Saulo. Infelizmente, o poderio financeiro dos clubes de Série A impedem que se consiga manter todo o nosso elenco. Recebemos sondagens de mais de dez times do Brasil pelo Saulo e sempre falamos que sem uma compensação financeira ao Volta Redonda não faríamos negócio. O Ceará entendeu, fez um aporte neste momento e ainda mantivemos um percentual para o Voltaço em uma futura venda”, pontuou o presidente do Voltaço Flávio Horta.

Saulo Mineiro chegou ao Esquadrão de Aço em 2019 para a disputa da Série C. Ao todo, o camisa 13 disputou 32 jogos e marcou 11 gols, sendo cinco durante o Brasileirão deste ano, do qual é o artilheiro da competição.

“A proposta era irrecusável. Só tenho gratidão por tudo que o Volta Redonda fez por mim. Vivi momentos únicos e felizes aqui. Agradeço o carinho que sempre recebi dos funcionários, companheiros de time, de todos os torcedores. Quero deixar um agradecimento especial a diretoria por terem acreditado em mim. Pessoas corretas, cumpridoras de tudo que combinam, que nos dão todas as condições de trabalho e não deixam de se preocupar com o clube. Estou indo realizar um sonho que é disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro e defender um grande clube como o Ceará, mas podem ter certeza que levarei o Volta Redonda para sempre no meu coração”, destacou.