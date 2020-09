Reforço na área! A diretoria do Volta Redonda FC anunciou nesta quinta-feira (dia 24), a contratação do atacante Alef Manga, de 25 anos, que disputou o Campeonato Carioca deste ano pelo Resende e estava no Coruripe-AL.

O atleta, que chega por empréstimo até o final da Série C junto a equipe alagoana, já se apresentou ao Esquadrão de Aço e está treinando com o elenco. A expectativa é que ele seja regularizado e esteja apto a enfrentar o Brusque-SC, domingo (dia 27), às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

Formado pelo Jabaquara-SP, Alef Manga já defendeu também o Cascavel-PR, Maringá-SP, UD Oliveirense, ASA-AL, Resende e Coruripe-AL.

“Joguei o Campeonato Carioca no começo do ano e as pessoas sempre falaram muito bem desde clube maravilhoso que é o Volta Redonda. A torcida pode ter certeza que chego com muita vontade de vencer e preparado para dar o meu melhor dentro de campo, procurando sempre ajudar os meus companheiros na busca pelo tão sonhado acesso à Série B”, destacou o novo reforço tricolor.

O gerente de futebol Wilson Leite falou sobre a chegada do novo reforço tricolor.

“Vimos bons jogos dele na pré-temporada, quando enfrentamos o Resende em dois jogos-treinos, e também durante o Campeonato Carioca, quando ele foi um dos destaques do Resende na competição. O Alef é um atacante que tem um perfil parecido com o do Saulo. É rápido, forte, habilidoso e tem uma boa finalização. O atleta chega sem custos para o clube e acreditamos que irá ser muito útil dentro da competição”, pontuou.