O candidato do PSD a prefeitura de Volta Redonda, Paulo Baltazar, se reuniu, com a vice de seu partido, Alice Colina, além de lideranças comunitárias, para discutir programa de governo dedicado às mulheres. Na reunião, que respeitou todos os protocolos de prevenção à Covid-19, temas como violência doméstica, inserção da mulher no mercado de trabalho, geração de renda, por meio de empreendimentos individuais e o Outubro Rosa, foram discutidos.

Para Alice, que trabalha com políticas inclusivas, há mais de 20 anos na Pastoral da Infância e Adolescência, campanhas voltadas às mulheres deveriam se tornar debates diários. “O Outubro Rosa é muito importante, pois incentiva as mulheres a buscarem os exames tanto para o câncer de mama, quanto para o de útero. Mas creio que não deveríamos ficar presos a uma data em especial para acolher as mulheres. Elas têm que ser ouvidas e acolhidas sempre. Por isso, me sinto muito feliz em embarcar nesse projeto com o Baltazar, pois vejo que ele quer o melhor para nós mulheres e para nossa cidade”, explicou a vice.

Durante a reunião, Baltazar reiterou que, com a pandemia da Covid-19, a urgência de políticas para as mulheres, feitas a partir de “um olhar carinhoso”, nunca se provou tão necessária. “É preciso ter um olhar atento a mulher, sobretudo no atual momento. Além delas estarem a cada dia mais envolvidas com os cuidados com a família, precisamos de políticas mais resolutivas e consistentes para amparar a mulher, que é mãe e trabalhadora. O poder público tem que cuidar melhor de quem se preocupa com todos”, completou Baltazar.