A Polícia Militar do Estado do Rio publicou em seu boletim interno de terça-feira (dia 6) mudanças em dois batalhões da região Sul Fluminenses: Barra do Piraí (10° BPM) e Resende (37º BPM). A unidade de Barra do Piraí, que atende a outros quatro municípios, passa a ser comandada pelo coronel João Jacques Busnello. Atirador de elite (sniper), especialista em tiros de precisão, Busnello foi subcomandante do Bope e diretor do BEP (unidade Prisional da PM).

Em 2009, quando era atirador de elite, Busnello foi atingido por um disparo durante um confronto com traficantes do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Os bandidos conseguiram derrubar um helicóptero da PM no tiroteio, matando dois policiais.

Na eleição de 2018, Busnello concorreu a uma cadeira na Câmara dos Deputados, pelo PRTB, recebendo 15.768 votos. Atualmente, ele comandava o 20° Batalhão (com sede em Mesquita, na Baixada Fluminense).

Já o Batalhão de Resende, que compreende as áreas de Itatiaia, Porto Real e Quatis, será assumido pelo tenente-coronel Perry Souza Azeredo. O oficial, em 2004, recebeu Moção de Louvor e Congratulações da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) por indicação do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

CPA

As mudanças nos batalhões ocorre no mesmo dia da cerimônia de posse do novo comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com sede em Volta Redonda. O coronel Paulo Roberto das Neves Junior assumiu cargo em substituição ao tenente-coronel Ricardo Arlem de Gouvea Mattos. O 5º CPA é responsável por quatro Batalhões na região, incluindo o da Cidade do Aço (28º BPM), além de Barra do Piraí (10º BPM), Angra dos Reis (33º BPM) e Resende (37º BPM).