O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB, Alex Martins, começou a agenda eleitoral desta sexta-feira, dia 09, ainda de madrugada. Às 4 hs, ao lado da candidata a vereadora Cris Motorista se reuniu com os rodoviários da Viação Sul Fluminense, próximo à garagem da empresa, no bairro Voldac.

Na oportunidade, apresentou em linhas gerais as propostas de governo, com ênfase nas questões voltadas para a melhoria do sistema de transporte coletivo, a mobilidade urbana, as medidas de proteção ao coronavírus e a manutenção de empregos.

Conversamos sobre os problemas que afetam cotidianamente a vida dos rodoviários, que precisam cumprir os horários das linhas de ônibus estabelecidos pela empresa em atendimento aos usuários, mas que carecem de um sistema eficaz de mobilidade urbana que traga fluidez ao trânsito. Por outro aspecto, existem as situações de risco provocadas pela superlotação dos coletivos em tempos de pandemia”, disse Alex Martins, lembrando a importância dos empregos gerados pela Viação Sul Fluminense.

Na sequência, Alex Martins e Cris Motorista realizaram corpo a corpo no bairro Santo Agostinho, onde conversaram com os moradores que estavam se deslocando para seu local de trabalho. “Temos levado nosso plano de governo às pessoas, pedindo a chance de mostrar que é possível governar com seriedade, transparência e respeito a população”, concluiu Alex Martins.

Adesivaço

Neste sábado, às 16h30, a Coligação Pra fazer Volta Redonda melhor, que reúne o PSB, a Rede Sustentabilidade e o PDT , realiza a campanha do adesivaço.

O evento acontece na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes,na Vila Mury, na altura do número 800. Para participar é sé comparecer no local com o seu veículo. Foto: Divulgação