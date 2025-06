Um mês após encontro com Eduardo Paes, Neto se reúne com Rodrigo Bacellar e sinaliza novos movimentos para 2026

Um mês após receber, em Volta Redonda, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) – um dos nomes mais cotados para disputar o governo do estado em 2026 -, o prefeito Neto (PP) se reuniu, na quinta-feira (DIA 5), com outro potencial candidato ao Palácio Guanabara: o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (PL).

Diferentemente do encontro com Paes, que esteve presencialmente na Cidade do Aço para um almoço político, a conversa com Bacellar ocorreu na capital fluminense, logo após a entrega de 205 novas viaturas operacionais semiblindadas à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O registro da reunião foi publicado nas redes sociais de Neto e de seu irmão, o deputado estadual Munir Neto (PSD), legenda à qual Paes é filiado.

Na publicação, Neto elogiou o presidente da Alerj. “Hoje, nos encontramos com o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, para uma conversa muito agradável sobre o futuro do Estado do Rio. O Bacellar mostrou grande liderança e poder de articulação política, ao se eleger presidente da Assembleia por unanimidade dos votos. Uma coisa que raríssimas vezes se vê em um parlamento tão eclético. Agora, esperamos receber esse amigo em Volta Redonda”, destaca a postagem.

A movimentação ocorre em meio a mudanças relevantes no cenário político estadual. Com a nomeação do vice-governador Thiago Pampolha (MDB) para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), Bacellar tornou-se o primeiro na linha de sucessão do governador Cláudio Castro (PL), que pode deixar o cargo em março de 2026 para disputar o Senado.

A possível ascensão de Bacellar à cadeira de governador pressiona prefeitos aliados de Castro a reavaliarem suas alianças. É o caso de Neto, que tem reiterado, em diversas ocasiões, sua “gratidão” ao atual chefe do Executivo estadual. Em declaração recente, o prefeito de Volta Redonda reforçou sua lealdade a Castro e ao deputado federal Doutor Luizinho (PP), presidente estadual do Progressistas.

Nos bastidores, Bacellar articula sua candidatura ao governo estadual com o aval do grupo político de Castro. Ele foi eleito deputado estadual em 2018 pelo Solidariedade, com 26.135 votos, e reeleito em 2022 pelo PL, com 97.822 votos. Natural de Campos dos Goytacazes, o parlamentar ampliou sua influência no interior fluminense e ganhou força política ao ser eleito, por unanimidade, presidente da Alerj.

Com Bacellar no radar e a sucessão estadual em jogo, o xadrez político fluminense segue em rearranjo – e prefeitos influentes, como Neto, devem se mover com cautela para não ficarem fora da nova configuração de forças.