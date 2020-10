Um jovem foi hospitalizado em Angra dos Reis após se envolver em uma briga com uma amiga, na manhã desta segunda-feira (dia 19), em um posto de combustíveis no bairro Balneário. Policiais militares foram chamados ao local e encontraram o rapaz caído no chão e duas mulheres com comportamento “alterado”.

Ainda de acordo com a PM, os três são amigos e passaram a madrugada toda bebendo até se desentenderem pela manhã. Uma das mulheres, de 31 anos, disse que foi agredida primeiro e revidou para se defender. Imagens das câmeras de segurança do local serão analisadas para confirmar a versão dada por ela.

O jovem tem 19 anos e foi socorrido no Hospital Geral da Japuíba, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. Em seguida, foi entubado para respirar com ajuda de aparelhos.

A mulher foi encaminhada para exame de corpo de delito para indicar possíveis agressões que tenha sofrido. Ela prestou depoimento e foi liberada. O rapaz ainda será ouvido pela polícia. Até agora, ninguém sabe o que provocou a confusão.