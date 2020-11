O secretário de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Jair Gomes, se reuniu na manhã desta quarta-feira (dia 18), com os presidentes da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Leonardo dos Santos, da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços, Bruno Paciello, e do Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista), Hugo Tavares, para analisar as possibilidades de funcionamento do comércio em horário ampliado. A medida se deve à aproximação das festas de fim de ano, quando as vendas aumentam significativamente.

“Ao contrário de anos anteriores, as ações realizadas em 2020 estão sendo completamente diferenciadas em função da pandemia da Covid-19. Todo o comércio está funcionando com regras determinadas por decretos da Prefeitura com recomendações do Ministério Público. Assim sendo, qualquer proposta neste sentido precisa do aval do órgão”, esclareceu Jair Gomes.

Durante o encontro foi acertado que as entidades vão elaborar uma programação com as sugestões de horários e encaminhar para a Procuradoria Geral do Município, que posteriormente se reunirá com integrantes do Ministério Público a fim de buscar a solução mais segura e viável para a questão.

Leonardo Santos, Bruno Paciello e Hugo Tavares disseram que a intenção é buscar estratégias que possibilitem o aumento das vendas e conseqüente fomento à economia, sem causar aglomerações. “Solicitamos que se estude um horário prolongado, até mesmo para que não se gere aglomerações, pois com maior flexibilidade de horário, menor o número de pessoas concentradas em um único horário. Aproveitamos a reunião para solicitar o retorno do estacionamento rotativo, devido ao aumento no número de pessoas vindo para o Centro comercial e maior demanda de vagas”, ressaltaram.

A expectativa é de que a proposta seja avaliada nos próximos dias e já implementada na primeira semana de dezembro. Foto: Paulo Dimas