A Polícia Rodoviária Federal deteve, na manhã deste sábado (dia 12), um homem, de 53 anos, com um Chevrolet Spin clonado, na Via Dutra. O flagrante ocorreu no km 287, na altura do distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, ao ser abordado, o condutor afirmou que um conhecido teria o emprestado o veículo para fazer uma viagem, com a esposa, filho e neto, de São Gonçalo, cidade onde moram, até Minas Gerais. O homem aparentou nervosismo diante das perguntas, o que levou os agentes a inspecionarem o veículo de forma minuciosa.

Os policiais observaram indícios de adulteração na numeração do chassi, motor e alguns itens identificatórios, constatando o clone. O proprietário do veículo original, furtado em julho de 2019, já havia registrado boletins de ocorrência, pois estava recebendo multas de lugares em que nunca esteve.

Diante dos fatos, o homem de 53 anos foi encaminhado à delegacia de Barra Mansa, onde ficou detido por receptação. O veículo foi apreendido.