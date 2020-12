Será sepultado às 11h de domingo (dia 13), o corpo de Eurico Bueno de Azevedo Neto, de 44 anos. O velório estará aberto para familiares e amigos a partir das 9h, no Cemitério Portal da Saudade.

O piloto comercial e instrutor de voo morreu na queda de um helicóptero na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra. No momento do acidente, ele estava sozinho na aeronave.

Segundo testemunhas, a hélice do aparelho atingiu uma fiação elétrica, provocando a queda em um córrego às margens da Rodovia Rio-Santos. Equipes dos Bombeiros foram acionadas por volta das 19h e cerca de uma hora depois encontraram os destroços da aeronave. Eurico foi encontrada já sem vida.

Por conta do acidente, a Rodovia Rio-Santos precisou ser fechada nos dois sentidos e o trânsito no local ocorreu pelo acostamento. Os arredores do acidente e parte de Paraty ficaram sem luz.

O corpo de Eurico está no Instituo Médico Legal (IML) de Angra e ainda será transladado para Volta Redonda, onde sua família reside. As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).



No final da manhã de ontem, Eurico Azevedo publicou vídeos nas redes sociais sobrevoando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e destacou as condições de visibilidade, que, segundo comentário dele, estavam com “efeitos especiais”, devido à forte neblina.

Fotos: Reprodução/Redes Sociais