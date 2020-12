Governo do Estado do Rio lançou, nesta terça-feira (dia 15), a plataforma digital “Rio, o seu melhor presente”. O site www.riooseumelhorpresente.com.br criado pela Secretaria de Turismo em parceria com o jornal O Globo e apoio da Fecomércio, Sesc RJ e Senac RJ – vai promover a retomada do turismo fluminense, estimulando os prestadores de serviços turísticos a concederem descontos aos visitantes.

Na plataforma, os turistas terão à disposição informações importantes sobre os municípios e onde se hospedar, além dos decretos referentes à flexibilização de cada região. Todos os estabelecimentos devem cumprir os protocolos de segurança sanitária de combate à propagação da Covid-19.

“O turismo fluminense puxou a média do país para cima no ano passado. Tivemos 22% de crescimento, praticamente não tivemos baixa temporada, a ocupação hoteleira foi alta e o Réveillon e o carnaval foram sucessos de público. Tudo resultado de um trabalho de divulgação do Estado, junto com a rede hoteleira e o setor de serviços. Agora, contamos com essa plataforma, que vai ser essencial para a retomada do nosso turismo”, disse o governador em exercício Cláudio Castro.

Segundo o secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento do setor, afetado pela pandemia da Covid-19.

“Ao lançarmos uma plataforma que aproxima os empresários do setor com o público final, estamos fazendo com que os custos diminuam para ambas as partes. A negociação fica mais acessível, favorecendo a comercialização. Tenho certeza de que os preços atraentes propostos no site, pelos prestadores de serviços turísticos, e a conversa direta com os visitantes serão uma excelente oportunidade de negócios, e representam uma real possibilidade no aumento do fluxo de turistas para o nosso estado”, ressaltou o secretário.

Os profissionais e estabelecimentos que quiserem seus serviços e promoções na plataforma já podem se inscrever no site. A finalidade é concentrar o maior número de serviços e estabelecimentos para fomentar o turismo consciente no Estado do Rio pelos próximos seis meses. Para o público, o portal estará disponível a partir do dia 17 de dezembro, quando os visitantes poderão comprar diretamente com o canal de venda participante. Ao todo, 12 regiões turísticas serão divulgadas para a consulta dos visitantes.

“Todos sabem que a história do Grupo Globo está diretamente ligada ao nosso estado. Foram muitas marcas e setores que pudemos contribuir, incentivar e apoiar. E mais uma vez temos a oportunidade, com esse projeto, de apoiar o setor do turismo nessa crise mundial”, afirmou Ricardo Rodrigues, diretor nacional de Negócios da Editora Globo.

O presidente da Fecomércio-RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, destacou a importância da plataforma digital “Rio, o seu melhor presente” para o desenvolvimento econômico de todo o estado.

“O Rio é o nosso melhor presente. E o melhor presente que a Fecomércio pode ter é um Rio pujante, de desenvolvimento, gerando riquezas e empregos e igualdade social”, disse o presidente da Fecomércio-RJ.

Turismo Consciente

Considerando todas as orientações da Secretaria de Saúde, devido à pandemia da Covid-19, o Rio de Janeiro está inserido na campanha de Turismo Consciente para ajudar a fomentar ainda mais o setor no estado, reforçando a necessidade de realizar os serviços de forma ordenada e protegida. O Rio de Janeiro conta também com o selo Turismo Consciente, que orienta empresas do setor a adotar em suas rotinas as recomendações sanitárias.