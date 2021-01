Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, na tarde desta terça-feira (dia 5), resultou na prisão de um homem de 45 anos, acusado de agredir e ameaçar, com uso de uma espingarda, sua companheira, em Barra do Piraí. Segundo o delegado Rodolfo Atala, a vítima procurou a delegacia ainda durante a manhã, após ser agredida com um tapa no rosto.

Ainda de acordo com Atala, a mulher relatou na delegacia que o relacionamento com o suspeito durou cerca de cinco anos, sendo marcado por agressões e ameaças, que aumentavam quando ele consumia bebidas alcoólicas e usava drogas.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça na forma da Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo. Foto: Polícia Civil