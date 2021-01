Circula nas redes sociais um vídeo com a maquete eletrônica do que seria o projeto de expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. A proposta de ampliação foi antecipada com exclusividade pela Folha do Aço na edição 445 (de 21 de dezembro de 2019).

Um prédio no padrão do Sider será construído no local onde hoje fica o Hortifruti, que está em processo de transferência para a Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, mais precisamente nas áreas onde funcionaram o Gil Autocenter e uma igreja evangélica.

Considerado durante mais de uma década como o principal centro comercial do Sul do Estado, o Sider Shopping, com o passar do tempo, perdeu fôlego em função do surgimento de novos empreendimentos no setor. Segundo informações, a expansão do centro comercial contará com mais um andar e dois pisos de estacionamento que ficarão no subsolo, revelou uma fonte da Folha do Aço.

Conforme a maquete divulgada nesta terça-feira (dia 5) nas redes sociais confirma, o projeto prevê a construção de uma passarela interligando o atual shopping com o prédio que será construído. Existe também a possibilidade das lojas do térreo serem acessadas pelas Ruas 14 e 23-B, possibilitando com isso a instalação de grandes restaurantes.

“A ideia é que o espaço atraia rede de franquias como a Madero e Outback”, exemplificou uma fonte. O prédio anexo ao Sider Shopping receberia churrascaria, cinema e hortifrúti.

A parte ambiental também não é deixada de lado na expansão. O projeto arquitetônico contempla uma área verde no topo do prédio. A estimativa é que a obra comece no primeiro semestre de 2021, com previsão de conclusão em 18 meses.

Descartado

Originalmente, chegou a ser cogitada a adaptação do imóvel do Extra Supermercados com parte da expansão do Sider Shopping. Depois de muitas negociações, que incluiam até mesmo a desapropriação da Rua 23-B, esta possibilidade acabou descartada.

Foto: Reprodução da internet