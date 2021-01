O Shopping Park Sul, em Volta Redonda, começou, nesta sexta-feira (dia 8), a sua campanha “Liquidação dos Minipreços”. Durante a ação, praticamente todas as lojas do shopping estarão com descontos ou vantagens como “leve 4, pague 3”.

O coordenador de marketing do Park Sul, Rodrigo Mattos, detalhou a campanha. “A Liquidação dos Minipreços é uma campanha corporativa para divulgar as principais promoções das lojas nesse período pós-Natal. É a oportunidade que as pessoas esperavam para comprar o que precisam com o preço que gostariam de pagar. As lojas âncora, como Riachuelo, Pernambucanas, Renner e Havan, deram o pontapé inicial em suas promoções”.

Na liquidação, os clientes podem encontrar descontos que chegam a 70%, como: Jeans femino de R$ 99,00 por R$ 39,00 na loja Taco, Calçados infantis a partir de 9,90 na DiSantini, blusas femininas por 9,99 e 19,99 na Pernambucanas, bolsas variadas a partir de R$ 49,00 na Miniso, dois jeans pelo preço de um e camisas de R$129,00 por R$ 69,90 na loja Nohall. Na Zinzane, a cada quatro peças o cliente só paga 3. Já na Hering, encontram-se vestidos de R$ 199,99 por R$ 69,00 e bermudas de R$119, por R$ 49,99.

A Liquidação dos Minipreços do Shopping Park Sul vai até o dia 17 de janeiro, mas quem quer aproveitar as melhores promoções deve se apressar, pois a expectativa é de que os produtos acabem rapidamente.

O Shopping Park Sul fica na Rodovia dos Metalúrgicos, nº1.189 no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

Mais informações pelo site: www.shoppingparksul.com.br Foto: Divulgação