O primeiro lote com 1.863 doses da CoronaVac chegou a pouco em Volta Redonda. Com cerca de 1h30min de atraso, um helicóptero transportando a vacina pousou na sede do 28º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Voldac. A mesma aeronave transporta o mesmo imunizante que será distribuído no município de Valença. As vacinas ficarão acondicionadas numa câmara fria na Secretaria de Saúde, no Aterrado.

A secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, não estava presente no momento em que a vacina chegou em Volta Redonda. Representando o governo municipal, apenas o secretário de Comunicação Social, Rafael Paiva.

Segundo a prefeitura de Volta Redonda, que seguirá o plano nacional de imunização, o primeiro grupo a ser vacinado será formado por: 165 pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos; 12 pessoas com deficiência que vivem nas residências terapêuticas; e 1.686 profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Estas mesmas pessoas vacinadas receberão a segunda dose dentro do prazo técnico previsto que é entre o 14° e 28° dia após a primeira dose.

A previsão do Executivo é dar início a vacinação na quarta-feira (dia 20), a partir das 9h.