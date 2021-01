A vacinação contra a Covid-19 em Quatis começou nesta quarta-feira (dia 21) às 10h, na Casa da Criança, no Centro. A primeira a receber a dose da vacina foi a Técnica de Enfermagem Cláudia Correa Aprigio Martins, de 50 anos, que atua na saúde municipal há sete anos.

O momento foi acompanhado pelo prefeito Aluísio d’Elias, pela Secretária de Saúde Cláudia de Sá Xavier Monteiro e pelo vereador André Jabuti.

A vacinação volante seguiu para o Hospital São Lucas, também no centro, onde os profissionais da linha de frente no combate à doença foram imunizados, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Os próximos locais a terem seus profissionais vacinados são: ESF IV no Jardim Polastri, ESF II no bairro Mirandópolis, ESF III no Jardim Independência e a Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário.