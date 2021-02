Na última sexta-feira, (dia 29), a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, da Prefeitura de Pinheiral, recebeu da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) a doação de 2 mil mudas de vinte e uma espécies florestais nativas da Mata Atlântica produzidas por meio do programa socioambiental “Replantando Vidas”. A ação tem como objetivo promover a restauração florestal de áreas específicas do município, além de auxiliar na melhoria da qualidade de vida quanto ao ar e a temperatura.

Fábio Nogueira, secretário da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, falou sobre algumas das mudas recebidas e os benefícios que elas irão propiciar.

“Dentre as mudas doadas, temos espécies de interesse paisagístico que serão utilizadas para arborização urbana que, além de embelezar e ornamentar as ruas do município, trará benefícios como a melhoria da qualidade do ar e diminuição da temperatura. Jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosofolia, D.Don), Ipê-rosa-de-bola (Tabebuia avellanedae) e Fedegoso (Senna macranthera) estão entre elas. Recebemos também algumas mudas frutíferas nativas que serão usadas na criação de pomares pela cidade. Vale ressaltar que essas mudas são produzidas por um importante programa socioambiental idealizado pela CEDAE, o Replantando Vidas. Esse programa emprega mão de obra oriunda do sistema prisional estadual (aberto e semiaberto), dando oportunidade de trabalho, inclusão social e geração de renda aos apenados”, disse o secretário.