O Rio de Janeiro teve o melhor dezembro em geração de empregos desde 2015, registrando saldo de 6.977 postos de trabalho. Segundo os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério da Economia, é o quinto mês consecutivo com saldo positivo nos empregos com carteira assinada. Foram 91.909 admitidos contra 84.932 desligados, o que, segundo análise feita pelo Observatório do Trabalho da Setrab, fez com que o Rio de Janeiro tivesse o melhor saldo do Brasil no último mês de 2020.

“Estamos trabalhando para realizar o maior número possível de parcerias com empresas para disponibilizarmos ofertas de emprego no sistema de vagas do Governo do Estado. Além disso, nas Casas do Trabalhador temos realizado a capacitação da população para sua posterior inserção e reinserção no mercado de trabalho. Sempre focados nas vocações de suas cidades, para que consigam empregos próximos de onde vivem”, explica o secretário de Trabalho e Renda, Paulo Teixeira.

Existem seis Casas do Trabalhador no estado. Três ficam na capital, em Manguinhos, Ilha do Governador e Guadalupe. As outras estão em Itatiaia, Petrópolis e Nova Friburgo. Com o resultado de dezembro, apesar do saldo negativo em 127.155 postos de trabalho entre janeiro e dezembro, o Estado segue em rota de recuperação.